L’Arsenio Lupin delle cliniche. Arrestato dopo due colpi

Prima si è introdotto in due strutture sanitarie a Cesena con lo scopo di rubare ai danni del personale sanitario e dei pazienti e successivamente ha danneggiato l’auto della Polizia di Stato. Ma gli agenti hanno preso questo tunisino, 44enne, senza fissa dimora, con diversi precedenti a suo carico e per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella notte fra giovedì e venerdì le Volanti del Commissariato di Cesena hanno ricevuto la segnalazione di un’operatrice sanitaria che ha riferito di aver colto sul fatto un uomo che si era introdotto in clinica per rubare e che, una volta scoperto, si era dato subito alla fuga. Immediatamente le due pattuglie si sono portate in via Natale dell’Amore 15 presso la clinica San Lorenzino per ricostruire accaduto grazie alle le dichiarazioni dell’infermiera. L’operatrice, dopo aver fornito una descrizione dell’individuo, ha detto agli agenti che lo straniero aveva asportato dalla struttura un dispositivo informatico. Sono passati pochi minuti e i poliziotti hanno ricevuto una nuova comunicazione via radio dalla Sala Operativa che li avvisava che al 112 Nue era giunta un’altra segnalazione relativa a un uomo che illecitamente si sarebbe introdotto in un’altra clinica, la Malatesta Novello in via Renato Serra 2, poco distante da lì, rubando un tablet. In maniera fulminea i poliziotti si sono portati sul posto e qui hanno intercettato l’uomo, che corrispondeva alla descrizione appena ricevuta, mentre ancora si trovava tra le due porte antipanico della clinica. Gli agenti lo hanno bloccato mentre aveva ancora in mano il tablet appena sottratto.

Nel corso del controllo, il tunisino già noto alle forze dell’ordine ha assunto una condotta aggressiva e violenta contro gli agenti, tanto da costringere gli operatori a ammanettarlo e a farlo entrare nell’auto di servizio dove tuttavia non si è placato e ha danneggiato la vettura con calci. Accompagnato negli uffici di via Don Minzoni, il tunisino è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato consumato e tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ai danni dell’auto di servizio. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere, su richiesta della Procura, considerata la sussistenza del rischio di reiterazione, vista la pluralità di condanne a suo carico per fatti analoghi.