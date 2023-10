L’arte abbellisce piazza Almerici. Collocata la statua di Fioravanti

È stata collocata tra le piazze Almerici e Bufalini, a pochi passi dalla Biblioteca Malatestiana, e richiama alla memoria la favola e il gioco, e la maestria dell’architetto e scultore Ilario Fioravanti. Si tratta della scultura in bronzo ‘I musicanti di Brema’, La statua in bronzo, che poggia su un basamento in pietra, raffigura i personaggi di una nota fiaba dei Fratelli Grimm. La statua impreziosisce il rinnovato salotto e e sottolinea l’esplicito legame che unisce Fioravanti, eclettico artista cesenate e progettista dell’edificio edificato negli anni ’60 proprio in piazza Almerici, all’ area cittadina. "Il collocamento di questa importante opera d’arte – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle tre piazze".

Nel 2017 fu l’associazione culturale cesenate "Benigno Zaccagnini" a proporre la collocazione della statua, su idea di Ercole Acerbi, caro amico di Fioravantii, che disegnò anche un bozzetto con la collocazione della scultura. Il Comune promosse un sondaggio sul futuro assetto delle ’tre piazze’”, e per prima l’associazione Zaccagnini, nonché alcuni cittadini, avanzarono la proposta di collocarla. Le prossime settimane l’opera sarà recintata da transenne per preservarla da un intervento di privati nella stessa area.