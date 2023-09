L’arte che cura, finale sulle rime delle poesie

Un neurochirurgo, una docente di Latino e una critica letteraria, con una passione in comune. Qualcosa di più di un diletto: un’Arte. Gilberto Vergoni, Maria Laura Valente e Sonia Caporossi saranno oggi alle 17, al chiostro della Basilica del Monte, per l’evento conclusivo organizzato da Fidapa Cesena Malatesta "L’Arte che cura", mostra espositiva con opere dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, della mosaicista Laura Maria Mino, della pittrice Nilde Capelletti e della scultrice Nives Guazzarini. I tre relatori, che saranno presentati da Nicoletta Dall’Ara, presidente di Poesis Aps, narreranno le rispettive esperienze in campo letterario, leggeranno liriche premiate in concorsi nazionali e diranno del proprio rapporto con "La poesia come cura dell’anima", valga per tutti la riflessione autobiografica del dottor Vergoni: "trovo nella scrittura un equilibrio tra l’ irrequietezza, tipica di una professione che combatte una guerra mai finita, e la serenità che deriva dal fermare, fissare, anche solo per un attimo, la lenitiva leggerezza di una emozione. Da qui è nato il bisogno di scrivere; scrivere come possibilità di dare vita a pensieri, sensazioni e sentimenti che altrimenti rimarrebbero impalpabili ed effimeri frammenti di immagini".

Vergoni ha partecipato a numerosi concorsi poetici ottenendo riconoscimenti importanti l’ultimo dei quali la seconda posizione assoluta della XI edizione del Premio Alda Merini della Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro con la lirica Aspettando La Neve. E’ presente con le sue liriche in numerose Antologie Poetiche e letterarie. E’ socio fondatore e nel Senato Accademico dell’Accademia delle Arti e delle Scienze filosofiche Lucius Annaeus Seneca di Bari. Sonia Caporossi è musicista, narratrice, critica letteraria e saggista. Dirige per Marco Saya Edizioni la collana di classici italiani e stranieri "La Costante Di Fidia". Ha fondato e diretto "Critica Impura" e dirige l’antologia permanente online "Poesia Ultracontemporanea". È giurata dei concorsi letterari di ‘Bologna In Lettere’, Versante Ripido ed è nello staff del festival multidisciplinare Bologna In Lettere. Ha pubblicato il saggio critico ’Le nostre (de)posizioni. Pesi e contrappesi nella poesia contemporanea emiliano- romagnola’ ; La curatela su Giacomo Leopardi, L’infinita solitudine.

Maria Laura Valente, docente di Italiano e Latino al liceo Monti, critica letteraria, esponente della poesia haiku, ha pubblicato le raccolte poetiche: Giochi d’Aria , Lustralia , La memoria del dolore. È redattrice per i lit-blog "Poesia del Nostro Tempo", "ParolaPoesia", "Versante Ripido" e "Cinquesettecinque". L’esposizione artistica è visitabile fino a oggi.

