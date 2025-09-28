L’arte contemporanea, ciclo di lezioni al via

Si moltiplicano in città le iniziative dedicate alla conoscenza e all’approfondimento dei movimenti artistici e dei loro protagonisti. A tal proposito, Fondazione LAM presenta "+ARTE", un ciclo di lezioni introduttive alle arti contemporanee che a partire da giovedì 2 ottobre dalle 18 alle 20, si tiene presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. "+ARTE" è un progetto in collaborazione con il Comune e prevede fino al 23 ottobre, un primo ciclo di quattro lezioni introduttive alle arti contemporanee, tenute da esperti e studiosi di chiara fama. È a cura di Pierluigi Sacco, e sua sarà la lezione inaugurale. Economista della cultura, Sacco è relatore di corsi e conferenze, tra i massimi esperti nei campi dello sviluppo a base culturale, presidente di Bourges 2028 Capitale europea della Cultura e Coordinatore scientifico di L’Aquila capitale italiana della Cultura 2026. "In questa prima conversazione dal titolo ‘Essere artisti nel XXI secolo’ – spiega Sacco – rifletteremo su come è nata l’istituzione sociale che chiamiamo artista e su come si è evoluta nel tempo: un percorso storico che ci aiuterà a capire qual è il senso dell’agire artistico in una contemporaneità in cui la fruizione pura sta scomparendo e pressoché tutti producono contenuti creativi". "Il progetto +ARTE – spiega Loretta Amadori, presidente della Fondazione LAM – ad accesso gratuito, nasce dalla convinzione che le arti e la cultura sono strumenti importanti di trasformazione sociale, per noi temi centrali: obiettivo della Fondazione è investire sul futuro, immaginare un mondo migliore per le giovani generazioni, è dare il nostro contributo offrendo ‘+ arte’ e nuove ‘occasioni di senso’ alle persone. Con questo primo ciclo di lezioni vorremmo evidenziare, quanto più possibile, il modo in cui le arti contemporanee e la cultura siano presenti nella nostra vita, e quanto sia necessario conoscerne i linguaggi per una consapevolezza maggiore del nostro presente così come immaginare futuri possibili". Anche l’assessore alla cultura Camillo Acerbi conviene sulla "opportunità di crescita che la Fondazione LAM offre alla nostra città. Il suo progetto si inserisce magistralmente nel percorso della candidatura a Capitale della cultura".

Il calendario delle lezioni vede protagonisti: Piersandra Di Matteo, curatrice, drammaturga, studiosa di arti performative e docente all’Università IUAV di Venezia (9 ottobre); Paolo Parisi, direttore di un master dedicato alla stampa e all’editoria d’arte, docente all’Accademia Belle Arti di Firenze (16 ottobre); Fabiola Naldi, storica dell’arte, critica e curatrice attiva nel panorama contemporaneo, docente all’Università di Bologna e presso l’Accademia Belle Arti di Bologna (23 ottobre).

