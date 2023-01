L’arte del cabaret in un laboratorio con Zambianchi

L’interpretazione comica al centro di un laboratorio di cabaret, promosso dalla compagnia teatrale Fuori Scena, con Enrico Zambianchi (nella foto). Tra gli argomenti affrontati durante il corso: il testo comico, i monologhi e i dialoghi, le tecniche sul personaggio, la gestione dei tempi e l’improvvisazione, lo stand up . Da stasera fino a mercoledì 8 febbraio, dalle 20.30 alle 22.30 cinque incontri per apprendere i segreti del teatro comico. La quota di partecipazione è di €75, per iscrizioni telefonare al 347 2465064. Il laboratorio si terrà presso la sede della compagnia in via Fusconi a San Martino in Fiume.