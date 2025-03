L’arte della parola per le strade di Roncofreddo

Dieci incontri di lettura e creatività a Roncofredddo per sperimentare ed esercitare il potere dell’ascolto. Una rassegna dedicata alle letture e all’ascolto che parte dalla biblioteca comunale F.lli Carnacini per poi uscire all’ esterno, nelle vie del paese e in luoghi inaspettati immersi nella natura. L’idea nasce dagli assessori Luciana Garbuglia e Federico Franchini, che coprono rispettivamente gli assessorati, tra gli altri, alla Cultura e alla Lentezza. Manuela Gori di Rubiconda Eventi, cui è stata affidata la realizzazione, è riuscita ad ideare un percorso che sa ben valorizzare gli intenti che sono all’origine di questa rassegna, il cui titolo prende origine da un murales dipinto sulla facciata della biblioteca durante l’ultima edizione della Piccola fiera d’Autunno e che riporta una frase di Tonino Guerra: "ma nei piccoli mondi c’è tanta bellezza; se li salviamo, salviamo noi".

Si parte il 6 marzo con "Ritratti di donne in poesia", serata in cui alle letture si abbinerà un set fotografico dove chi vorrà potrà farsi ritrarre dall’ obiettivo di Laura Maria Mino, artista di Monteleone. Il 19 marzo presentazione del libro "Papà è in bagno" di Paolo Miserocchi; il 2 aprile "La notte buia", proiezione del cortometraggio disegnato, scritto e musicato da Danilo Beltrambini. L’ 11 aprile proiezione del corto " Acqua", a cura dell’associazione Voce Amaranto aps, in collaborazione con il Comune di Longiano, per riflettere insieme sulla violenza di genere. Il 16 aprile in biblioteca con un aperibook speciale insieme a Francesco Tassinari, illustratore forlivese che ci presenterà il suo libro "La traccia".

Dal mese di maggio gli incontri proseguiranno fuori dalle mura della biblioteca: il 7 maggio il fulesta Sergio Diotti racconterà "Storie a spasso" per le vie del capoluogo; il 17 maggio Manuela Gori all’ interno della Sagra del Pisello, alla riscoperta delle sue origini. Il 4 giugno bibliotrek con Giuseppe Viroli a Monte Bora. Si prosegue il 18 giugno con un Poetry Slam itinerante, insieme a Voce Versa, per concludere il 3 luglio insieme a Max Cimatti.

Ha detto l’assessore Federico Franchini: "La teoria dei piccoli mondi ci insegna che ogni realtà, ogni piccolo mondo, è capace al contempo di contenere in sé identità e ricchezza e di creare una rete immediata molto maggiore di quella aspettata. I territori d’aree interne come Roncofreddo possono farsi ancora promotori e tramiti di un modo unico e gentile di fare cultura e di metterla a disposizione della grande rete di cui, in realtà, già fanno parte. Un pensiero, poi, va inevitabilmente ai Piccoli Mondi di Gianfranco Zavalloni".