L’arte della percussione unita ai suoni del flauto

’L’arte della percussione’ è il tema dell’incontro che si terrà domani, vigilia di Natale. L’appuntamento è alle 16 al Museo della Marineria, per una interessante giornata evento organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, dove saranno protagonisti i maestri Daniele Sabatani e Karsten Braghittoni. Sabatani, docente di percussioni al Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna e prima ancora al Conservatorio di Cesena, illustrerà in una panoramica la storia e l’evoluzione delle percussioni sino ad oggi, intervallando momenti musicali con la Marimba assieme al flautista Braghittoni, presidente della associazione culturale Gan Eden di Cesenatico. Daniele Sabatani ha suonato con le più grandi formazioni italiane, tra le quali le orchestre dell’Arena di Verona, del Teatro Comunale di Bologna, l’orchestra Rossini di Pesaro e la Filarmonica di Roma, oltre ad esibirsi dal vivo e incidere dischi con grandi musicisti.

Karsten Braghittoni ha una carriera trentennale, ha tenuto concerti nei maggiori teatri e piazze italiane, oltre alle occasioni di manifestazioni nazionali come Telethon, Bnl, Unicef e Millenium Festival. Fra le collaborazioni da segnalare quelle con Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli e Alessandro Calamai, così come sono significative le partecipazioni del flautista romagnolo in programmi televisivi ed al festival cinematografico di Castelnuovo Berardenga dedicato a Mario Monicelli, dove ha eseguito i brani più famosi scritti per i suoi film da Nino Rota. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico e la partecipazione di Gesturist, Adac Federalberghi e Cooperativa esercenti stabilimenti balneari.

Giacomo Mascellani