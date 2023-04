L’arte di Belli e Balestra in mostra

’Apparenze e Ramescenze’ è il titolo della mostra tutta romagnola che inaugura oggi e sarà visitabile fino al 30 aprile nell’antica chiesa di San Zenone. Nell’esposizione, l’arte è un momento di incontro tra due artisti romagnoli, Vittorio Belli e Olivia Balestra, che espongono un’antologia delle loro opere.

Vittorio Belli è un noto illustratore cesenate che da tempo segue anche un percorso di ricerca pittorica, che pone al centro il paesaggio nei suoi aspetti più psicologici e onirici.

Olivia Balestra, invece, è designer, scultrice per vocazione, da qualche tempo utilizza per le sue opere materiali trovati in natura come rami, radici e che fa ’rivivere’ con lane e tessuti ricavandone artistici compose.

La mostra è visitabile dalle 17 alle 19 di ogni giorno. Per informazioni: 329 7865303.