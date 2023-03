L’arte di Ilario Fioravanti in mostra a Bologna tra gioie e dolori

Cesena e Bologna legate nel ricordo di Ilario Fioravanti. Allo scultore, architetto e intellettuale cesenate, tra gli artisti più interessanti nel panorama del Novecento italiano, è infatti dedicata la mostra ‘Ilario Fioravanti. Epifanie del dolore e della gioia’, allestita da Genus Bononiae e Il Vicolo - sezione arte di Cesena nel complesso di Santa Maria della Vita a Bologna, che rimarrà visitabile fino al 25 settembre. L’evento si inserisce nel più ampio progetto ’Fioravanti 100!’ che dallo scorso anno celebra l’apprezzato scultore di casa nostra nel centenario della nascita con un ricco calendario di iniziative diffuse.

L’esposizione presenta al pubblico opere di notevole spessore, tra cui il Compianto sul Cristo morto realizzato nel 1985, in dialogo ideale con quello tardo Quattrocentesco di Niccolò dall’Arca conservato nella Chiesa e con le opere scultoree presenti nell’Oratorio.

Della preziosa eredità artistica lasciata da Fioravanti, esposti in mostra anche quattro Maddalene del 1982, alcune gigantografie di disegni preparatori selezionati dai diari dell’artista e una selezione di opere dal tema sacro, tra cui una Via Crucis inedita, in terracotta ingobbiata e incisa, proveniente dalla collezione del vescovo Douglas Regattieri.

"Ilario Fioravanti, nella sua semplice ma eccezionale verità - commenta Marisa Zattini, curatrice della mostra e fondatrice de ’II Vicolo’ -, dà forma, come un grande maestro, agli anfratti della vita modellando attraverso la sua profonda sensibilità il tempo, le passioni, l’anima dell’uomo, delle cose e degli eventi che accadono, elevandoli spiritualmente ma pur sempre rimanendo fedele e saldo alla terra, a ciò che è profondamente universale e umano".