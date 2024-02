L’arte innamorata in mostra al museo Balestra

Storia, arte, cultura e il gioco dell’amore. Il museo Fondazione Tito Balestra di Longiano organizza per domani, giorno di San Valentino, un evento di arte e di bellezza dedicato ai quadri che parlano d’amore dell’esposizione prestigiosa, unica e rara della collezione longianese, dedicata al ‘900 situata nei locali del castello malatestiano. Durante la visita si potranno ammirare tra le altre opere, il quadro che Mino Maccari ha regalato come dono di nozze a Tito Balestra e Anna, i fiori di Guttuso che il poeta regalò a sua moglie ma anche il particolare "cuore-libro-oggetto" dell’artista Roberto Gianinetti che poi il 16 febbraio inaugurerà una personale alla Chiesa Madonna di Loreto. Testi poetici e brani di narrativa affiancheranno le opere esposte, un viaggio fra arte e letteratura all’insegna dell’amore, un percorso di bellezza e di scoperta della grande collezione longianese. Un percorso con tema l’amore, passionale, coniugale, materno, ma anche amore per gli animali, la natura, amore verso sé stessi e per l’arte. Per ogni biglietto intero acquistato, se ne riceverà uno in omaggio. Orari di apertura: mattina 10-12 e pomeriggio 15-19 info e prenotazioni allo 0547 665850 oppure via mail: fondazione@iol.it