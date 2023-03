L’arte va al Monte Alla scoperta del ciclo pittorico di Giovanni Cappelli

L’appuntamento ‘Musica e arti visive’ che si tiene alla Basilica del Monte sabato alle 16.30, segna l’apertura di un calendario celebrativo della Festa della donna, che si snoda nell’arco del mese di marzo e che vede vari soggetti tra associazioni di volontariato e di promozione sociale femminili riunite nel Forum Donne del Comune, ma anche altre realtà del territorio accomunate da un obiettivo condiviso: la valorizzazione della figura femminile, contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere, sia nella vita familiare, sociale, che in quella lavorativa. Il primo evento si svolge nella cripta della Abbazia, dove l’abate dom Mauro Maccarinelli e Orlando Piraccini della Società Amici del Monte e studioso d’Arte relazioneranno su "Bibliche donne al Monte: Ruth, Ester Giuditta. Il ciclo pittorico di Giovanni Cappelli". Il pittore cesenate di cui si celebrano quest’anno i 100 anni dalla nascita, aveva trovato nei frati benedettini persone accoglienti e disposte a sfamare quel bambino che ben presto avrebbe rivelato un talento artistico, partecipando, ai suoi esordi nell’arte, al restauro delle pitture della cupola e della parete di fondo della Basilica, lesionate dalle bombe della seconda guerra mondiale. Era il 1946 quando gli stessi frati gli assegnarono il compito di decorare la saletta del lavabo, antistante la sagrestia, con un ciclo pittorico a tempera delle figure bibliche femminili di Ruth, Esther e Giuditta. L’incontro basato proprio sull’illustrazione biblica e quella artistica delle 12 tavole a tempera, con proiezione di foto a grandezza naturale realizzate da Marco Boschetti e visita guidata alle stesse, sarà preceduto dalla presentazione degli scopi dell’associazione PerLedonne e del Movimento di opinione Fidapa Malatesta. Giovedì 9 alle 20.45, sempre in Basilica, ma nella sala capitolare, si tiene il concerto ‘Note al femminile’, dei Musici Malatestiani del Conservatorio Maderna. L’evento si conclude sabato 11 alle 10.30, all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi con "Pittoriche donne in Officina". Fusconi ha chiamato a raccolta numerosi collezionisti privati e con il contributo di don Piero Altieri, Tommaso Magalotti, Otello Amaducci e l’intervento descrittivo di Simona Benedetti, renderà visibili ai visitatori soggetti femminili ritratti in opere inedite per molti.

Raffaella Candoli