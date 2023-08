L’arte va all’ippodromo Una serata con l’Officina

Domani sera all’ippodromo del Savio si disputerà una corsa al trotto (la quinta del programma) intestata all’Officina dell’Arte, creata nel 2019 da Angelo Fusconi per favorire la divulgazione dell’arte e avvicinare i cesenati e il territorio all’attività di noti pittori attraverso la narrazione della loro vita e delle loro opere. L’evento ippico è stato voluto da Massimo Umberto Antoniacci, presidente di Hippogroup Cesenate, appassionato e collezionista d’arte.

Perché portate l’arte all’ippodromo?

"Favorire la divulgazione dell’arte è proprio l’intento dell’Officina, e poi il cavallo è un bellissimo soggetto per gli artisti".

Chi parteciperà?

"Ci sarà ovviamente Angelo Fusconi, accompagnato dagli artisti Patrizio Virzi, Zina Ida Capatina, Lorenzo Nardi, Luciano Navacchia, Emanuela Presepi, Loris Pasini, Cristina Barducci e la street art Fabiola Cuccagna.. Andremo tutti insieme a premiare il vincitore della ‘nostra’ corsa".

L’Officina dell’Arte è stata creata quattro anni fa da Angelo Fusconi a Case Frini, nel capannone dove suo padre Urbano e lo zio Amedeo avevano un’officina da fabbro. Fusconi vive a Lodi, dove si trasferì dopo la laurea per lavorare come imprenditore nel settore farmaceutico. Oggi è in pensione e continua a vivere in Lombardia, ma ogni fine settimana torna a Cesena per seguire l’attività dell’Officina dell’Arte dove vengono invitati artisti a mostrare le loro opere e raccontare le loro esperienze. L’Officina è entrata in silenzio, ma con forza, nei costumi dei cesenati e nei salotti artistici, culturali, coinvolgendo: Amici del Monte, Adarc, Galleria del Ridotto, Ex-Pescheria, Santa Cristina, Sant’Agostino, Bar Porta Trova, Conservatorio Bruno Maderna creando interesse, curiosità e partecipazione. I critici, gli studiosi, i giornalisti, i fotografi, allargano sempre gli orizzonti con stud e relazioni approfondite e condivise.