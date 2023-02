L’artigianato traina le imprese in Provincia

In provincia, un’impresa su tre è artigiana. I dati di Infocamere elaborati dalla Camera di commercio fotografano il tessuto dell’artigianalità a Forlì-Cesena.

Nel 2022, le nuove iscrizioni sono state 807 mentre ammontano a 751 le cancellazioni: il saldo è dunque positivo per 56 unità (nel 2021 fu pari a +33 imprese). Il tasso di crescita annuale delle imprese artigiane è pari al +0,47%, minore del dato regionale e nazionale. Rispetto al 2021, le iscrizioni sono aumentate del 5,4%.

L’artigianato si conferma centrale nella struttura economica del territorio: al 31 dicembre 2022, il 32,4% delle imprese attive totali è artigiana. In termini assoluti, si tratta di 11.835 aziende, un dato ancora inferiore rispetto al pre-pandemia.

Il settore delle costruzioni (40,1% delle imprese artigiane), risulta in crescita del 2,2%, soprattutto per effetto degli incentivi governativi, anche se le attività di costruzione di edifici risultano in flessione dell’1,1%, mentre le imprese artigiane dedicate ai lavori di costruzione specializzati sono cresciute del 2,7%. Il manifatturiero ( 20,8% del totale) è, invece, ancora in flessione (-0,8%). Nel comprensorio di Cesena il trend risulta stabile (+0,2%), il comune di Cesena segna una flessione dell’1% mentre nell’area del Basso Rubicone (con elevata presenza di attività artigiane), la dinamica imprenditoriale è in aumento del 2,4%.