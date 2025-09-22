Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Cesena
Cronaca"L’artigiano innova e si trasforma. Ma c’è carenza di competenze"
22 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
  "L'artigiano innova e si trasforma. Ma c'è carenza di competenze"

Il Gruppo di presidenza Confartigianato lancia l'allarme sulla formazione

L’artigianato anche nel nostro territorio sta un po’ alla volta cambiando pelle - mette in luce il Gruppo di Presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri, nella foto) - nel senso che cresce, innova e guida la transizione green e digitale. I numeri sul calo delle imprese artigiane non raccontano tutta la verità. C’è stata una selezione naturale dovuta alle crisi, ma l’artigianato è vivo, si sta trasformando e rafforzando".

Tra il 2019 e il 2024 sono nate oltre 20mila nuove imprese artigiane in 25 settori diversi, con l’edilizia green in testa (+10mila imprese), seguita da benessere, digitale, turismo e creatività. "Anche nel nostro territorio - prosegue il Gruppo di Presidenza - la situazione è proiettata verso il futuro con l’artigianato protagonista della doppia transizione digitale e green che, riesce a coniugare tradizione e innovazione in un ecosistema produttivo che spazia dalla metalmeccanica alle biotecnologie, dalla moda al restauro".

Ma Confartigianato Cesena dà nuovamente l’allarme: "Il lavoro c’è, ma mancano i lavoratori. È un paradosso che sta diventando emergenza nazionale. Nel 2024, infatti, il 59,2% dei lavoratori artigiani richiesti è risultato introvabile, con difficoltà crescenti per le micro e piccole imprese. A mancare sono soprattutto le competenze per affrontare le nuove sfide tecnologiche e ambientali. l’artigianato è il motore del Made in Italy e quindi serve un investimento serio nella formazione, nell’orientamento dei giovani e nelle politiche attive del lavoro, per non sprecare un patrimonio economico e culturale che tutto il mondo ci invidia".

