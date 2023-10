L’artista Corzani a Santiago del Cile. Mostra fotografica e conferenza sui cantautori

L’estro fotografico di San Piero in Bagno fluirà anche sotto il cielo del Cile. E l’imprimatur lo sigillerà Valerio Corzani, 58 anni, giornalista, autore, musicista, conduttore radiofonico Rai, scrittore, fotografo, e anche altre professioni intellettuali e artistiche. Prende il via oggi una sua mostra di fotografie a Santiago del Cile che sarà aperta fino al al 30 novembre. Corzani, in Cile da giorni, terrà anche una conferenza su "I cantautori italiani che hanno cantato in Sudamerica".

gi.mo.