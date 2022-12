L’artista sventa il furto al presepe

Hanno tentato di rubare la statua della Madonna del presepe in piazza Giovanni Paolo II, proprio di fronte al Duomo, la notte di Natale. Un furto sventato dall’artista Patrizio Virzì che ha raccontato la storia su Facebook. "Verso le 2 di notte – ha scritto Virzì – scorgo in via Strinati un ragazzo che fa da ’sentinella’, quindi insospettito, vedo un gruppo di 6-7 giovani sui 16-17 anni che svicolano con fare ambiguo. Insospettito: vedo la statua della Madonna del presepe del Duomo, comprendo la situazione e nel silenzio faccio scatti! Sento la fuga del gruppetto e chiamo il 112, con gli agenti che riportano la statua al suo posto".