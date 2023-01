L’artrosi in un incontro pubblico con l’ortopedico Piancastelli

Il dottor Marco Piancastelli, specialista in ortopedia e traumatologia, è l’esperto che terrà una conferenza pubblica stasera sul tema delle nuove frontiere ortopediche e la chirurgia robotica. Appuntamento è alle 20.45 nel salone del Circolo Arci di Borella. Il relatore parlerà dell’artrosi ed in particolare degli effetti negativi che il processo degenerativo delle articolazioni ha sulle parti del corpo più sottoposte al carico, cioè le anche e le ginocchia. L’artrosi porta ad un deterioramento delle cellule e degli organi che è una normale condizione dell’invecchiamento.

Nel caso del ginocchio l’artrosi è causata dal deterioramento della cartilagine che riveste le superfici ossee. La cartilagine è un tessuto che riduce l’attrito fra le ossa e che quando si danneggia per l’usura perde la sua elasticità, diviene più rigida e più facilmente danneggiabile. L’artrosi è una patologia diffusa e colpisce il 10% della popolazione adulta e il 50% delle persone con più di 60 anni. Nei casi più gravi, quando le terapie non sono più efficaci, è necessario il trattamento ortopedico con il posizionamento di protesi articolari.

Nella chirurgia ortopedica, si stanno avendo grandi risultati grazie a novità tecnologiche che consentono una maggior precisione, attraverso la chirurgia robotica che riduce i margini di errore. Tuttavia Piancastelli sostiene che il robot non sostituisce e non sostituirà mai la mano del chirurgo, ma consentirà di avere un livello di personalizzazione impensabile con le tecniche tradizionali. Il dottor Piancastelli ha eseguito 5.000 interventi di chirurgia ortopedica come primo operatore (di cui 1500 di chirurgia protesica), e 5500 in qualità di assistente.

g.m.