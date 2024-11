Lascia il telefono in piazza. I ragazzini glielo riportano

E bravi quei ragazzini. Trovano casualmente un telefonino e fanno così ben presto la felicità della proprietaria, che lo aveva involontariamente dimenticato. E’ successo nell’area dei giardini di piazza Martiri a San Piero in Bagno, quando, gli occhi di un gruppetto di una decina di giovanissimi, che passava lì per caso, sono caduti su un moderno smartphone, che era stato lasciato poco prima su una panchina dell’area pubblica. Invece di stare a parlare tra loro su chi l’aveva visto per primo, magari per prenderne poi possesso, tutti insieme hanno subito deciso di andare a consegnare il telefonino alla caserma dei carabinieri del paese. Il caso ha però voluto che, mentre i giovani erano ancora nell’area dei giardini pubblici, arrivasse in mezzo a loro la nipote della signora che aveva dimenticato il cellulare. E la nipote, cui nel frattempo era stato riferito del ritrovamento, ha prontamente detto ai suoi amici che un cellulare era stato perso dalla sua nonna, la quale tornava quindi, in breve tempo, in possesso del cellulare che, come detto, aveva lasciato su una panchina. "Voglio ringraziare pubblicamente quel gruppetto di ragazzini, che hanno trovato il mio smartphone – dice la signora di San Piero –. Oltre all’importante valore economico del telefonino che avevo dimenticato, vorrei anche dire che uno smartphone può rappresentare anche un archivio documentale e fotografico, e può avere pertanto anche valore affettivo. Spesso si danno giudizi negativi sui nostri giovani, ma nel caso io lì devo ringraziare di cuore, per il loro bel gesto e il loro grande senso civico".

gi. mo.