"L’asfalto nero vicino alla Rocca lascia di stucco"

Entrano nel vivo i lavori in viale Mazzoni con le operazioni di asfaltatura del percorso pedonale nel lato della Rocca Malatestiana. Sugli interventi sono però intervenuti i consiglieri della Lega con dubbi e preoccupazioni. "Come si può parlare di riqualificazione e di valorizzazione di fronte alle colate di asfalto nero a ridosso del muraglione ottocentesco del Parco della Rimembranza? - si interrogano in una nota -. L’aspetto estetico dei costosi lavori in corso nell’importante arteria del centro cittadino lascia interdetti perfino i meno esigenti in fatto di qualità urbana. Ma qualche dubbio c’è anche sul piano della sostenibilità ambientale in tema di permeabilità del suolo".

"Gli esponenti di Cesena 2024, nei giorni scorsi, hanno difeso il cantiere di fronte alle critiche degli esercenti per i tempi di realizzazione del progetto e di conseguenza per i disagi alle attività e ai clienti - continuano -; al contrario, avrebbero dovuto preoccuparsi maggiormente della qualità del progetto anche sul piano dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Crediamo che l’Amministrazione abbia voluto prendere due piccioni con una fava, vantando un supposto duplice obiettivo dell’intervento che in realtà risolve poco o nulla nonostante l’investimento di 150mila euro. Si sarebbe potuto certamente fare meglio in un centro storico che appare sempre più snaturato da interventi approssimativi. Eppure, parlando di Pug l’Amministrazione ha ripetutamente dissertato di qualità e decoro urbano. Tra il dire e il fare, tuttavia, ce ne passa. E tra l’altro ci chiediamo se corrisponda al vero, come qualcuno ha segnalato, che i lavori di riqualificazione hanno cancellato anche alcuni stalli per la sosta. Ne chiederemo conto alla Giunta, ma, se fosse vero, sarebbe l’ennesimo affronto alle esigenze ripetutamente espresse da cittadini e associazioni di categoria di nuovi parcheggi".