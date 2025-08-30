L’asina Frida è stata operata. Viva grazie all’Oasi Desirèe

C’è un lieto fine nella storia di Frida, l’asina che ha commosso tantissime persone, con la sua vita fatta di sofferenza e crudeltà, ma anche di donne e di uomini che sanno veramente amare e per un animale sono disposte a fare dei sacrifici. Frida ha avuto bisogno di un importante intervento chirurgico e cure costose, così sulla piattaforma GoFundMe, era partita una raccolta fondi. Se oggi questa dolce asina è viva, il merito è dell’Oasi Desirée di Cesenatico, il centro situato nelle campagne di Cannucceto, dove tre anni fa l’asina giunse in condizioni disperate.

Frida viveva in un allevamento di asini da carne dove, a causa di una ferita durante il pascolo, si trovava incapace di alzarsi. Era destinata al macello. Per mesi è rimasta in un angolo stesa a terra, sviluppando piaghe da decubito e sopportando dolori indicibili. Era incinta, l’allevatore voleva solo aspettare che partorisse prima di sbarazzarsi di lei. Tuttavia Frida non era sola e il destino ha voluto che la sua strada incontrasse un angelo, che ha il volto di Desirèe Fattori, una donna molto sensibile, che assieme alla famiglia e ad un numero ristretto di collaboratrici, porta avanti il sogno di un paradiso per gli animali, un luogo dove diverse specie sono protette, nutrite e coccolate 365 giorni all’anno.

Frida ha solo 5 anni, non riesce ad alzarsi da sola e qui vive insieme alla sua meravigliosa figlia Deva, ma il suo percorso non è ancora finito. L’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta era fondamentale per sfilare la guaina dei tendini di entrambe le zampe anteriori, che erano diventati della consistenza di ’bastoni’ invalidanti. L’intervento eseguito dal dottor Stefano Calbucci di Cesena è durato tre ore e mezzo, ma è perfettamente riuscito. Tuttavia questo è soltanto l’inizio di un percorso, come ci spiega Desirèe Fattori: "Frida soffre di un disturbo neurologico e non capisce che deve alzare il posteriore per camminare; inoltre il problema è anche motorio, perché camminava come una ballerina, in punta di zampe e, con il tempo le zampe si sarebbero girate vesto l’esterno. Frida nonostante l’intervento sia riuscito, a livello psicologico cammina nello stesso modo, perché non sa che può appoggiare il tallone e, la prima volta che lo ha fatto, la sua faccia era tutto un programma e ci siamo messi tutti a ridere".

Per l’asina sono state utilizzate anche delle scarpe su misura: "Per impedirle di utilizzare le punte, le abbiamo fatto indossare delle scarpine apposite con resina sotto lo zoccolo, realizzate in Germania, per farla imparare a camminare regolarmente, ma non le tiene, così in settembre la sottoporremmo ad un altro intervento chirurgico che si auspica definitivo".

Giacomo Mascellani