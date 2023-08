L’assessore alla sobrietà "Videomapping bocciato"

di Andrea Alessandrini

Assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini (Pri), la spesa per le luminarie in centro storico è già stata inserita nella variazione di bilancio. L’ultimo Natale di legislatura. Che cosa ci riserverà?

"Lo dico subito. Sarà un Natale sobrio, non avrebbe senso che non lo fosse dopo l’alluvione. Rinunceremo al videomapping. L’anno scorso è stato bello, ma è troppo costoso. Avremo le luminarie ordinarie".

Piazza del Popolo perderà dunque le proiezioni luminose che avevano ottenuto alto gradimento l’anno scorso. Forlì, dove lei abita, col videomapping si è fatto una bella pubblicità in questi anni.

"Non facciamo la corsa sugli altri, dobbiamo contenere le spese assicurando comunque l’atmosfera e gli intrattenimenti natalizi adeguati".

Sarà sbloccato l’abaco con le nuove regole dei dehor dei pubblici esercizi ed entrerà in vigore nel 2024?

"Non lo so, non dipende dal Comune. Noi siamo pronti. L’interlocuzione con la Sovrintendenza è stata positiva. Ci sono due luoghi da salvaguardare in centro: piazza del Popolo e piazza Guidazzi, con la facciata del teatro che non deve essere oscurata. Non verranno tolti tavolini e sedute, ma si coniugheranno le esigenze".

Comanda la Sovrintendenza o la politica?

"Abbiamo dialogato bene, ciò premesso non nascondo una una mia certa idiosincrasia nei confronti delle autorità che non ottengono l’avvallo popolare".

In piazza del Popolo c’è un bar che rischia di vedersi tolta la pedana col lavoro dimezzato. Si troverà una quadra?

"Utilizzando il buon senso credo ce la si possa fare".

Nuovo corso al Foro Annonario, con Conad che gestisce gli spazi commerciali. A quando i frutti?

"Bisogna avere pazienza. Il Comune dà una grossa mano riprendendosi un piano per i suoi uffici".

Nessun nuovo parcheggio a servizio del centro. Era un punto fermo del Pri. Sconfitta?

"Mi secca molto non aver realizzato l’obiettivo. Questa è stata la legislatura delle emergenze, dalla pandemia all’alluvione. Interverremo nella prossima per migliorare mobilità e sosta a favore del centro".

Una vittoria, invece, qual è?

"La marea di suolo pubblico concessa ai pubblici esercizi che ha fatto rinascere le piazze. Tre volte tanto quello dato dalla giunta precedente".

Se Lattuca vincesse di nuovo le elezioni, darà l’assessore al Pri anche se resterà fuori dal consiglio comunale?

"Entreremo in consiglio, così gli togliamo il problema".

La coalizione allargata che vuole Lattuca la convince?

"Sì, ma non ci vedo i Cinque Stelle".

Si candiderà?

"Sì sì".

Si aspettava il terzo polo già moribondo?

"Calenda e Renzi non si prendono, ma serve un area di centro, liberale e repubblicana. E deve stare con la sinistra, contro questa destra".

Lei è assessore e segretario del Pri cesenate, in barba allo statuto.

"Romano Fabbri stava poco bene, ho dato una mano al partito, pronto a lasciare l’incarico quanto prima".

Il suo Mario Guidazzi cosa le direbbe?

"Non c’è volta che non pensi cosa farebbe al mio posto, quando amministro e faccio politica. Mi direbbe di fare il bene del partito e della città".

Il Pri cambierà nome?

"Può essere, ma non le idee".

Guidazzi le suggerirebbe anche di fare qualche complimento in meno a Lattuca.

"Guidazzi gli voleva bene. Gli diceva di fare politica che era molto bravo, ma di stare anche con i figli".

La storica sede del Pri in corso Mazzini non trova acquirenti?

"Alla Rimbomba vorrei che avvenisse la proclamazione a sindaco di Lattuca nel 2024, come cinque anni prima quando c’era il nostro Mario al suo fianco".