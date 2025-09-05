L’assessore ’gioca’ in difesa: "Da noi i servizi sono compresi"

Assessore allo sport Christian Castorri, il modello di ‘Cesena città dello sport’ è virtuoso, ma anche costoso? "L’analisi sui costi delle palestre che gravano sulle società sportive non può limitarsi al solo importo richiesto per accedere all’impianto. Le tariffe del Comune di Cesena sono omnicomprensive, mentre in altre realtà il quadro è ben diverso, perché serve aggiungere anche i costi delle utenze, oltre a quelli della pulizia. La cifra è tutt’altro che irrilevante".

Può entrare nello specifico? "L’ultimo riferimento completo del quale disponiamo riguarda la stagione 2023-24. Le spese che abbiamo sostenuto in relazione alle pulizie degli impianti ammontano a circa 245.000 euro, ai quali serve aggiungerne altri 115.000 legati alle utenze e 25.000 riferiti alle manutenzioni ordinarie. Gli incassi che abbiamo raccolto da chi ha utilizzato gli impianti sono invece arrivati a quota 251.000 euro. Facile rendersi conto che con quella cifra si pagano appena i costi di pulizia. Se in un altro Comune i club pagano costi di accesso orari più bassi, ma devono poi farsi carico delle altre voci di spesa, ecco che il risultato finale va quanto meno a uniformarsi".

Gli importi pubblicati in relazione alla stagione alle porte sono stati aumentati del 20% rispetto a quelli di un anno fa. "Confermo. Ed entro nel merito. Prima di tutto, si tratta del primo aumento dal 2013, il che vuol dire che negli ultimi 12 anni le cifre sono sempre rimaste invariate. La decisione di ritoccare è arrivata in relazione ai costi legati alle utenze, che in questo lasso di tempo sono arrivati a raddoppiare".

Poi c’è il tema degli spazi, sempre troppo pochi. "Il quadro sta migliorando in maniera sensibile. Il punto più difficile è stato toccato lo scorso anno, da ora ai prossimi 18 mesi sarà tutto ben diverso: entro questo mese potremo contare sulla nuova palestra di Villachiaviche, a inizio 2026 si aggiungerà quella legata (ma non in maniera esclusiva) alla pista di atletica. Già ora abbiamo ritrovato il Carisport e gli spazi dell’Iti, in primavera si riapriranno le porte di una delle due palestre della scuola Anna Frank e l’anno dopo arriverà anche la seconda. Il tutto rimarcando che grazie a un dialogo proficuo coi dirigenti scolastici siamo riusciti ad aumentare la fascia oraria pomeridiana a disposizione delle associazioni sportive. Siamo e resteremo in prima linea per garantire a tutti il diritto di praticare sport in ambienti sani e di qualità. Cesena Città dello Sport funziona, eccome".

Luca Ravaglia