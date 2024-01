L’asset per la prossima partita. Saber rientra, diffida per Silvestri La squadra del Cesena si prepara per la sfida contro l'Ancona. Hraiech torna dopo la squalifica, mentre ci sono dubbi sulla formazione. Silvestri entra nella lista dei diffidati. La maglia della squadra femminile sarà esposta nel museo bianconero.