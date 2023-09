L’Associazione Carabinieri ha 200 affiliati

L’Associazione Nazionale carabinieri di Cesenatico conta 200 affiliati tra carabinieri in congedo, simpatizzanti, benemerite, uomini e donne che hanno un legame di parentela con persone che svolgono od abbiano svolto servizio presso l’Arma. A questa sezione aderiscono non solo i residenti di Cesenatico, ma anche molti provenienti dai territori del Rubicone. L’Anc è in viale De Amicis dove organizza iniziative di volontariato anche per garantire l’assistenza in manifestazioni ed è disponibile a collaborare con altre associazioni.