L’Associazione Nazionale carabinieri di Cesenatico conta oltre 200 affiliati tra carabinieri in congedo, simpatizzanti, benemerite, uomini e donne che hanno un legame di parentela con persone che svolgono o abbiano svolto servizio a vario titolo presso l’Arma dei carabinieri. A questa sezione aderiscono non solo i residenti in città, ma anche molti provenienti dai territori dei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gambettola, San Mauro Pascoli, Gatteo, Longiano, Sogliano, Montiano, Borghi e Roncofreddo. In pratica i volontari occupano lo stesso territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico.