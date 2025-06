L’associazione Grd a bordo della nave Amerigo Vespuci

L’associazione Grd di Cesena parteciperà sabato a Genova all’ultima tappa del Vespucci Tour, a bordo della nave Amerigo Vespucci, simbolo della Marina militare Italiana rientrata in patria dopo un lungo giro del mondo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’invito della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che ha voluto coinvolgere realtà impegnate quotidianamente nella promozione dell’inclusione sociale e della piena partecipazione delle persone con disabilità. A prendere parte all’evento saranno i ragazzi dell’associazione, accompagnati dall’équipe educativa di Grd Cesena, per una giornata che unisce il valore simbolico della storica imbarcazione italiana alla forza dell’inclusione e della condivisione.

"Essere presenti su una nave che rappresenta l’Italia nel mondo – affermano i dirigenti della Grd - è motivo di grande orgoglio e un importante riconoscimento per il lavoro svolto nel territorio, promuovendo progetti educativi, formativi e relazionali per persone con disabilità e le loro famiglie"

e.p.