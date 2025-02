L’associazione imprenditori consiglia l’istituto tecnico Marconi

L’associazione imprenditori Vallesavio Aps, in una nota indirizzata ai genitori degli studenti, scrive: "E’ tempo di prendere una decisione importante per il futuro dei vostri ragazzi. Si sono aperte le iscrizioni alla prima classe della scuola superiore. Vi invitiamo a considerare l’Istituto t.t. Marconi, di meccanica meccatronica, di Sarsina, nella splendida Valle del Savio. Questa scuola tecnica offre un percorso formativo d’alta qualità, che non solo prepara gli studenti per il mondo del lavoro, ma anche per eventuali studi universitari. Con un curriculum all’avanguardia e laboratori attrezzati, i vostri ragazzi avranno l’opportunità di apprendere competenze pratiche e tecniche in un settore in continua crescita".

"Investire nella loro formazione – sottolinea poi l’Associazione – significa aprire le porte a un futuro ricco di opportunità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione. L’Itt Marconi è il posto giusto per costruire le basi di una carriera brillante per i ragazzi e le ragazze".

"E a proposito di ragazzi e ragazze l’Itt Marconi – aggiunge l’Associazione – rappresenta un’opzione per tutti. Infatti, l’istruzione tecnica non è solo per i ragazzi. Anche le ragazze troveranno un ambiente stimolante e opportunità di crescita in questo settore. Per i giovani della Valle del Savio da sottolineare ancora una volta la vicinanza della propria residenza alla sede scolastica. La comodità di avere la scuola vicino a casa è un grande vantaggio, che permetterà agli studenti di risparmiare tempo e fatica negli spostamenti. Siamo certi che l’I.t.t. Marconi possa offrire un percorso formativo stimolante e ricco di opportunità".

gi. mo.