L’associazione ’Libera’ incontra la cittadinanza contro le mafie

Domani sera, venerdì, a Cesenatico si terrà un incontro organizzato dalla sezione provinciale di Forlì-Cesena dell’associazione "Libera" fondata da don Luigi Ciotti e da diversi anni presente anche sul nostro territorio, per testimoniare e combattere contro la mafia, per far vincere la legalità.

L’appuntamento è alle 19.30 nel salone del ristorante pizzeria ’Il Giardinetto’ in viale Leonardo da Vinci nel centro di Cesenatico.

L’incontro è aperto al pubblico e chi desidera avere informazioni e prenotare un posto può farlo chiamando il numero 333 9689057 o il 333-9966424.

Durante la serata è inoltre possibile tesserarsi all’associazione ’Libera’: la quota di iscrizione costa 20 euro.