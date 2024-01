L’associazione. Radio Soccorso a caccia di volontari

Cerchiamo volontari. È questo l’appello lanciato dall’associazione di volontariato Radio Soccorso Cesenatico-Protezione

Civile, presente sul territorio cesenaticense e attiva in vari ambiti, dalle calamità

naturali alle iniziative legate alle emergenze dei residenti e del territorio, in collaborazione con il comune di Cesenatico. Le persone interessante possono contattare direttamente l’associazione no profit al numero 348 4616221, sulle pagine social oppure sul sito internet www.radiosoccorsocesenatico.com. Radio Soccorso Cesenatico-Protezione Civile ha sede al numero 92 di via Saffi nel centro città.