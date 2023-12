L’astronomia vista dallo youtuber

ll Teatro di Cesenatico nella stagione invernale ospita anche gli youtuber divulgatori. Il primo di questi appuntamenti è domani sera, alle 21, quando sul palco salirà Adrian Fartade, considerato il golden boy della divulgazione astronomica, con i suoi oltre 470mila follower. Nel giorno della ricorrenza del lancio dell’Apollo 17, l’ultima delle missioni per la luna del programma Apollo, va in scena un serata planetaria, dal titolo piuttosto lungo ma eloquente: "Quella volta in cui il mondo è finito – Storie delle estinzioni di massa e disastri su scala planetaria che il nostro pianeta ha vissuto nel tempo e quando e come ci sarà la prossima". È lo stesso Fartade ad anticipare l’argomento che sarà affrontato a Cesenatico: "Il nostro mondo – spiega -, sembra molto tranquillo ora, per quanto incasinata la situazione climatica, ma nella sua storia ha passato momenti peggiori, con regioni vulcaniche estese quanto Paesi, impatti di asteroidi enormi, periodi di glaciazione quasi globale e piogge durate milioni di anni. In questo spettacolo esploriamo alcuni degli scenari di estinzioni passate e quali ci aspettano in futuro". Le prevendite sono disponibili su vivaticket, mentre il botteghino del comunale di Cesenatico aprirà un’ora e mezza prima dello spettacolo, quindi alle 19.30 di giovedì. Adrian Fartade, 36 anni, originario della Romania, da adolescente si è trasferito in Italia nella provincia di Arezzo e si è laureato in Storia e Filosofia all’Università di Siena con un percorso in scienza ed astronomia. Da vent’anni si occupa di divulgazione scientifica, in particolare astronomica, a partire dal suo canale YouTube. Ospite in teatri e festival, la sua missione è fare appassionare alla conoscenza anche i più restii, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. Ha all’attivo tre libri pubblicati con Rizzoli: “A piedi nudi su Marte, viaggio nel Sistema Solare interno”, uscito nel 2018; “Su Nettuno piovono diamanti” uscito il 12 marzo 2019; “Come acchiappare un asteroide”, il suo terzo titolo uscito il 16 giugno 2020. Nell’ottobre 2021 esce anche il libro “Apollo Credici”.

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni sullo spettacolo telefonando allo 0547 79274 al mattino, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani