L’Atletica Endas torna nell’impianto rinnovato: "La tribuna sarà coperta"

"Per noi è un sogno". Le parole della presidente dell’Atletica Endas Cesena Barbara Valdifiori dicono tutto. Dicono della soddisfazione di un club – e soprattutto dei suoi iscritti – nel poter finalmente riassaporare l’aria di casa, al termine di una serie di lavori di restyling che hanno trasformato in un gioiello l’impianto cittadino all’Ippodromo destinato all’atletica leggera. "Quando nelle scorse ore i nostri ragazzi hanno visto le porte aperte e ci hanno chiesto se potevano entrare, ci si è riempito il cuore. In un attimo si sono cancellate le fatiche e i sacrifici fatti per poter arrivare qui. Grazie a tutti, a partire dal Comune". Valdifiori ieri ha fatto gli onori di casa davanti al sindaco Lattuca e all’assessore allo sport Christian Castorri in occasione della due giorni di gare legate ai campionati regionali assoluti Fidal. Un evento che in città mancava da vent’anni e che ora, col nuovo impianto, promette di avere cadenze ben più frequenti. Già il 2 giugno si rilancerà col ‘Memorial Pratizzoli’ che richiamerà a Cesena rappresentative regionali da tutta Italia. Entro il prossimo mese verrà realizzata la copertura della tribuna ed entro l’anno dovrebbe venire ultimata anche la palestra a corredo della pista. Domani scadrà anche il bando per la gestione del Carisport: entro agosto si saprà chi lo gestirà per i prossimi 5 anni.

Luca Ravaglia