L’attore Paolo Montevecchi è deceduto, aveva 60 anni

L’attore cesenate Paolo Montevecchi si è spento ieri, all’età di 60 anni. Il funerale si terrà venerdì alle 14.30 alla chiesa dell’Osservanza.

Formatosi alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman ha lavorato anche come regista e autore di opere teatrali e musicali e ha interpretato spettacoli per il teatro, il cinema e la televisione. È stato diretto da importanti registi, dallo stesso Gassmann a Maurizio Nichetti e Carlo Mazzacurati e ha condiviso il palco con artisti quali Mariangela Melato, Arnoldo Foà, Mario Scaccia. Con quest’ultimo, ha interpretato la commedia musicale "Rock Aulularia", tratta da Plauto, portata in scena nei maggiori teatri all’aperto d’Italia.

Nonostante gli impegni professionali lo portassero fuori dalla sua città, vi tornava spesso a trovare l’anziana madre, e anche ad esercitare un ruolo che gli era caro, quello di didatta: è dell’ottobre 2021 un corso teatrale da lui promosso rivolto ad attori emergenti, ma anche a persone comuni, con prove sul palcoscenico del Bonci. Oltre all’aspetto recitativo curava contenuti sociali: col Centro Donna e il Comune aveva tenuto laboratori per allievi delle scuole superiori, incentrati su tematiche quali il bullismo, il cyber bullismo, le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne, finanziati dalla Regione e dall’Unione Europea. Montevecchi è anche autore e compositore della canzone "Ayrton", dedicata al pilota brasiliano Ayrton Senna, interpretata da Lucio Dalla e ha curato anche la regia del videoclip dello stesso brano, diventato sigla di chiusura della trasmissione sportiva "Gran Prix" di "Italia 1".

Raffaella Candoli