L’attualità di don Giovanni Minzoni

Un sacerdote educatore, pioniere del metodo scout, attivo nel sociale, assassinato brutalmente dai fascisti. Cento anni fa don Giovanni Minzoni venne assalito e ucciso dagli squadristi ad Argenta (Fe) sulla strada di ritorno in parrocchia. Il nascente regime, Benito Mussolini era al governo da una decina di mesi, non poteva tollerare un’attività educativa alternativa a quella fascista e il fiorire di circoli e cooperative di lavoratori nati su impulso del sacerdote ravennate. Per riscoprire la figura di don Giovanni Minzoni, nel centenario del martirio, l’associazione Benigno Zaccagnini ha organizzato un incontro per domani sera alle 20,45 nei locali della parrocchia di San Paolo apostolo (via Giardino di San Mauro 50, Cesena), insieme ad Agesci (scout), Azione Cattolica, Masci (scout adulti) e alla parrocchia stessa. Ad approfondire l’attualità dell’educatore, martire della libertà e del Vangelo, saranno don Francesco Viali (assistente ecclesiastico della zona Agesci di Ferrara) e Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell’Anpi, associazione dei partigiani. L’evento di domani sera è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, il Bcc Romagnolo, la Fondazione F.Or. e Orogel.