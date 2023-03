Lattuca al capezzale dell’abbazia "Fondi Pnrr, forse c’è uno spiraglio"

Andrea Alessandrini Più sei che cinque milioni di euro, comunque un’enormità di risorse finanziarie rispetto a quelle che anche un massiccio intervento di partenariato territoriale, qualora si ocncretizzasse, potrebbe produrre. Pare essere questa la cifra colossale necessaria per la messa in sicurezza dell’abbazia del Monte, i cui problemi strutturali tristemente noti si sono pesantemente aggravati in seguito alle recenti scosse di terremoto che hanno reso lo stato della basilica per certi versi drammatico: oltre alle crepe sempre maggiori e più visibili, nelle cantine sono stati installati perfino i puntelli per reggere i soffitti e le assi di legno coprono i buchi nel pavimento. Oltre a dom Mauro Maccarinelli e ai monaci che sperimentano direttamente i disagi, chi di recente ha avuto modo di visitare l’abbazia, è rimasto impressionato delle condizioni in cui versa. Va ricordato che l’intero complesso del Monte è di proprietà della congregazione benedettina è non è perciò un bene di proprietà pubblica. Stando così le cose, il dilemma è come e dove reperire una somma così ingente, sovradimensionata non solo rispetto alle limitate capacità di spesa dell’ordine benedettino, ma anche all’eventuale pur generoso contributo che si possa immaginare scaturire da parte delle grandi imprese cittadine e delle fondazioni territoriali,...