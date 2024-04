Lattuca apre le danze elettorali : "Il sogno è completare lo stadio"

È come se il giro di valzer (che somigliava a una mazurca) con cui si è avviato in un teatro Verdi gremito ‘Cesena le cose belle si fanno insieme’, l’evento di apertura l’apertura della campagna elettorale del sindaco ricandidato Enzo Lattuca, sia durato ieri pomeriggio per le intere due ore di uno spettacolo coreograficamente inappuntabile. Vi hanno preso parte oltre 400 militanti e simpatizzanti del centrosinistra, uno dei meglio preparati che si ricordi.

Sul palco allestito con una decina di cassette rosse dove imbucare le letterine con la richiesta di ’una cosa bella che vorrei a Cesena’ hanno aperto le danze due giovani ballerini, dopodiché l’attore conduttore Michele Di Giacomo, somigliante in modo impressionante a Lattuca (qualcuno scherzando si è chiesto se non si fosse travestito per stare tutto il tempo sul palco) ha dettato i tempi dando la parola a testimoni di cose belle che si fanno insieme in città, tema di giornata.

Fra queste il progetto di valorizzazione dei nonni di un gruppo parrocchiale della Caritas di Gattolino, i fumetti di Cesena Comics dell’associazione Barbablù e la storia di una signora mirandolese che con la sua famiglia ha scelto Cesena per vivere e lavorare sedotta dalla sua qualità della vita.

A un esponente di ciascuna forza politica che sostiene Lattuca è stata poi data la parola per presentarsi: da Cristina Mengozzi (per Fondamenta, Alleanza Verdi Sinistra, Psi, Possibile), a Matteo Amadori (Civica Popolare), da Luca Ferrini (per Pri e Azione) a Lorenzo Zammarchi (Cesena 2024) ed – ecco la notizia – anche un rappresentante del Movimento Cinque Stelle è salito sul palco ad annunciare l’avvenuta alleanza con Lattuca.

In platea c’erano i coordinatori regionale Marco Croatti e provinciale Mauro Frisoni, nonché Vittorio Valletta che sarà in lista, ma è spettato a Leonardo Agrella, da otto anni residente a Cesena, profondersi in elogi sperticati rivolti a Lattuca. "ll movimento Cinque Stelle è fiero di sostenere una persona coraggiosa e determinata come Enzo Lattuca", ha detto con voce stentorea, capace di governare "una città in cui si vive bene" e "sempre attenta alla multiculturalità". Un’esplosione d’amore non esattamente a prima vista e forse più realista del re, dopo 15 anni di contrasti cittadini tra M5S e Pd, capace di oscurare per intensità sentimentale quella del segretario comunale del Pd Lorenzo Plumari che ha chiuso gli interventi degli alleati, plaudendo al buongoverno del sindaco e della sua giunta ogni giorno dei cinque anni di mandato, ancor più nelle emergenze del covid e della alluvione.

All’assessore repubblicano Ferrini era spettato ricordare come dopo la catastrofe del maggio scorso "186 camion si sono mossi di notte su ordine della giunta per ripulire la città allagata, mentre altri Comuni vicini a noi non avevavo ancora capito che cosa fosse successo". Il momento clou è stato poi l’apparizione sul palco del sindaco e le sue parole hanno toccato tutte le corde per rinsaldare il senso di appartenenza al progetto della coalizione per la città, le cose belle da fare insieme.

Le anticipazioni più ghiotte sul programma elettorale sono state "il sogno di completare lo stadio ora che siamo saliti in serie B", "la pedonalizzazione totale del centro almeno nel fine settimana", il contrasto all’emergenza abitativa ("lascerò le deleghe agli assessori tranne quella alla casa"), il riassetto idrogeologico dal Rio Marano al Cesuola, la Casa della Salute all’ex Saub in corso Cavour. Sull’esito delle elezioni Lattuca si è dichiarato "molto ottimista". "Il mio rapporto con Cesena – ha poi flirtato – è sentimentale: quando non sarò più così emozionato lascerò". Poi ha annunciato 19 appuntamenti elettorali, l’ultimo in piazza Almerici prima del verdetto.