"Lattuca ci discrimina un’altra volta"

Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna, attacca nuovamente il sindaco di Cesena e presidente della provincia Enzo Lattuca (nella foto). "Abbiamo appreso soltanto dai media che il presidente della Provincia Lattuca ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali, per costituire insieme alle parti sociali un tavolo provinciale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – afferma – . Ancora Lattuca ha escluso l’Ugl, sindacato confederale che a pieno titolo poteva e doveva essere convocato. "Già una volta - prosegue Lo Giudice – Lattuca si era permesso di escludere da un tavolo territoriale la nostra sigla sindacale e anche oggi si distingue per arbitraria discrezionalità nei suoi atti. Con una mail certificata gli abbiamo chiesto spiegazione al di queste sue scelte e, ad oggi, non abbiamo ottenuto alcuna risposta", conclude il segretario del sindacato Ugl Romagna.