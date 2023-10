"Lattuca di parte. Contro Meloni con il tricolore"

La Lega attacca ancora il sindaco Enzo Lattuca, reo, secondo gli accusatori, di aver partecipato ad una manifestazione di parte con la fascia tricolore, come gli viene addebitato in una lettera aperta. "Non è la prima volta - affermano i consiglieri della Lega – che, nel corso della sua sindacatura, mostra alla città comportamenti di parte partes’. Sabato scorso ha superato se stesso, partecipando con la fascia tricolore di sindaco di Cesena alla manifestazione di piazza organizzata dalla Cgil a Forlì. Primo, perché non può presentarsi nelle vesti di sindaco dell’intera cittadinanza, anche di quella che non l’ha votata e non condivide le sue scelte, a un raduno politico-ideologico di parte. Secondo, perché la manifestazione era in chiave anti-governativa e lei, nelle vesti di sindaco, è comunque ufficiale del Governo a cui si richiede un comportamento istituzionale".

"Il Pd - proseguono i consiglieri leghisti allargando il mirino – è tanto in affanno da aver bisogno del sostegno e delle coperture della Cgil, ormai partito politico a tutti gli effetti, e di una Legacoop sempre più targata per scendere in piazza. La sinistra ha ormai talmente poco da dire sul piano progettuale che non esita a strumentalizzare l’alluvione e i cittadini colpiti per raccattare consensi elettorali.Gi amministratori di sinistra considerano ‘cosa loro’ Comuni, Province e Regione. In realtà, sarebbe sufficiente individuare chi ha governato il territorio romagnolo per decenni per capire a chi ascrivere le responsabilità di una gestione sconsiderata. La sua Giunta, egregio Sindaco, va avanti a colpi di propaganda, c’è chi le crede e chi si fida e chi no". .