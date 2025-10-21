Lattuca e la lezione di Sigfrido Sozzi: "Respingere qualsiasi violenza"

Passano gli anni e poi i decenni. Quello che serve è non dimenticare. Non dimenticare quel 20 ottobre 1944 nel quale una città messa in ginocchio dalla guerra, dalle bombe e dalle atrocità del nazifascismo scendeva in strada per salutare i soldati Alleati che la stavano liberando pagando, come ha ribadito ieri il sindaco Enzo Lattuca, con la loro vita il prezzo della libertà in un puntino su una carte geografica che loro nemmeno conoscevano. Quello che serve è non dimenticare la storia, per evitare che si ripeta. Perché gli 81 anni che da allora ci hanno portato a oggi senza che nel nostro Paese si combattessero più guerre sono lunghi, non possono terminare. E allora, parlando a braccio sotto il loggiato del palazzo comunale, davanti a istituzioni e cittadini, il sindaco è partito da lontano per arrivare al presente. E’ partito dalla storia di Sigfrido Sozzi, il primo sindaco della Cesena ‘liberata’, raccontandone il fervore e la passione politica, sbocciati a 14 anni, anche sulla scia di un evento che vide protagonista la sua famiglia: "Nel marzo del 1924 – ha rievocato Lattuca - prima che iniziasse la sua attività politica, suo zio, che era un commerciante del centro e aveva il negozio in corso Mazzini, venne aggredito senza motivo da un gruppo di fascisti. Sigfrido, appena uscito dal liceo, che aveva sede in Malatestiana, riuscì a intervenire per evitare conseguenze peggiori". Ed eccoci, allora, al presente e allo stesso corso Mazzini, nel quale poco dopo la mezzanotte di sabato 11 ottobre, un cesenate di origine albanese sarebbe stato aggredito da una quarantina di giovani. Le indagini sono in corso, quello che è certo è che l’uomo ha riportato ferite alla testa e con una prognosi di trenta giorni. "Noi, oggi – ha arringato Lattuca – in un momento in cui queste aggressioni con varie venature politiche, nei confronti di chi ha un’idea diversa, di chi ha una provenienza diversa o un colore della pelle diverso, non le vogliamo più. Siamo certi che la risposta di questa comunità, a partire dalle istituzioni, sarà ferma. Dalla comunità politica — io auspico — arriverà, una volta accertate tutte le circostanze, una condanna unanime rispetto a questo tipo di violenza, che presenta almeno apparentemente una certa venatura politica. E ancora la cittadinanza: ciò che decise di fare Sigfrido Sozzi, di fronte alla violenza subita da suo zio, fu impegnarsi, resistere e non voltarsi dall’altra parte. Non accettare. Questo è ciò che vogliamo fare anche oggi in questa città: non accettare mai più queste cose, da qualunque parte provengano. Non è scontato. Non è un fatto acquisito quello che fu conquistato 80 anni fa, dopo l’orrore della Seconda guerra mondiale, dei campi di concentramento e della Shoah. Dipende dalla forza delle nostre istituzioni democratiche e da tutti noi".

Ieri mattina si è tenuta anche una cerimonia commemorativa presso il Cesena War Cemetery, luogo in cui riposano 775 soldati del Commonwealth caduti per la libertà. All’iniziativa ha preso parte l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi che, insieme al comandante della polizia locale Andrea Piselli, ha deposto una corona in memoria dei caduti.