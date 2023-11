Lattuca ha incontrato l’Associazione Nigeriani

L’Associazione Nigeriani Cesena nella giornata di martedì scorso ha incontrato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca per un confronto volto a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la comunità e il governo locale.

Il sodalizio dei cittadini nigeriani residenti in città sottolinea in una nota che "l’obiettivo è quello di promuovere sempre più l’inclusione, l’armonia e l’impegno di tutte e tutti per rendere la nostra comunità sempre più unita e sempre più forte".