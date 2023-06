Lattuca in pressing sulla Meloni "Il commissario va nominato subito se no non parte la ricostruzione"

di Andrea Alessandrini

Obiettivo ’cento per cento’ dell’indennizzo dei danni riconosciuto dalla premier unitamente al tavolo permanente per la ricostruzione, ma nulla ancora di deciso sul commissario della ricostruzione. È quanto emerso ieri a Palazzo Chigi al tavolo per l’emergenza alluvione presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Erano presenti anche i vicepremier Tajani e Salvini e vari ministri.

A rappresentare i territori, oltre i governatori della Toscana Giani e dell’Emilia Romagna Bonaccini e delle Marche Acquaroli, c’erano i presidenti delle province di Ravenna e Forlì-Cesena nonché sindaci di Ravenna e Cesena Michele De Pascale ed Enzo Lattuca. il sindaco e presidente della provincia di Rimini, i presidenti delle province di Pesaro, Modena, Reggio Emilia e i sindaci di Bologna, di Forlì e di Firenze. Alla premier è stato illustrato un documento siglato da tutti i presidenti di Provincia colpiti dall’alluvione e dal sindaco metropolitano dell’Emilia Romagna,che avrebbe avuto il benestare di tutti i sindaci, incluso il forlivese Gian Luca Zattini, tranne Enrico Cangini di Sarsina.

"Il presidente del Consiglio – spiegano i presidenti della province di Forlì-Cesena e Ravenna Enzo Lattuca e Michele De Pascale – ha accolto la nostra richiesta di insediare un tavolo permanente per la ricostruzione, con il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni, Governo, Regioni, Province e Comuni. Adesso tuttavia si deve entrare nel concreto delle azioni da mettere in campo: va assicurato il pieno risarcimento a tutti i cittadini e alle imprese colpite e va ricostruito il territorio con interventi di somma urgenza e investimenti per assicurare maggior sicurezza idraulica".

"Per questo – proseguono Lattuca e De Pascale – serve subito il commissario per la ricostruzione con poteri e risorse straordinari che permetta di realizzare tempestivamente gli investimenti, altrimenti si rischia di non dare risposte a cittadini e imprese". "La premier - proseguono De Pascale e Lattuca - ha risposto al nostro appello e ha utilizzato l’espressione ‘obiettivo cento per centò’ per quel che concerne gli indennizzi, chiedendo giustamente una puntuale ricognizione dei danni. "Non abbiamo invece avuto risposte rispetto al tema della governance della struttura commissariale – rimarcano Lattuca e De Pascale –. Abbiamo ribadito la proposta di utilizzare il ‘modello Emilia 2012’, con un sistema che faccia perno sulle Regioni e poi a cascata su Province e Comuni".

I presidenti delle province romagnole, è noto, caldeggerebbero la nomina del governatore Stefano Bonaccini, peraltro non citato nel documento, su cui l’esecutivo pare non essere orientato. "Il Governo – hanno concluso Lattuca e De Pascale – ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di decidere chi individuare, ma è prioritario che la scelta sia compiuta il prima possibile. È impensabile procedere alla enorme mole di opere idrauliche necessarie e alla riparazione delle strade e delle frane senza poteri, risorse e strutture speciali. La prossima settimana il tavolo tornerà a riunirsi, ci auguriamo con risposte certe in tal senso" .