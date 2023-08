Lattuca rassicurato da Figliuolo "Spese sostenute, ci danno i fondi"

di Andrea Alessandrini

Gli interventi di ripristino stradale avviati nei primi giorni dell’emergenza al momento non sono ancora coperti finanziariamente. Lo premette ancora una volta, il Comune di Cesena, prima di rimarcare che nell’incontro a Bologna ha avuto rassicurazioni dalla struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo che saranno coperti i primi 3,5 milioni di euro necessari a saldare i costi degli interventi già effettuati con procedure di somma urgenza".

Si tratta, come riporta la la rendicontazione del settore Lavori pubblici, di opere di movimento terra e pulizia strade e rete fognaria, di spostamento con mezzi idonei dei terreni derivanti dai dissesti idrogeologici e dei fanghi in sito, di ripristino della viabilità in pianura con movimento terra per riaprire la viabilità, ruspatura, chiusura buche, di sgombero fossi e pulizia strade, che hanno interessato principalmente i quartieri Oltresavio e Ravennate, e il crinale collinare. Ammontano i a 160 mila euro i lavori di pulizia in corso nella parte tombinata del torrente Cesuola.

Sul versante collinare ad oggi sono stati impegnati oltre un milione 850milaeuro euro per la rimozione di terra, detriti e fango dalle strade, disgaggi di materiale sciolto, spostamenti di tracciati stradali, rifacimento fossi e ulteriori opere di presidio. A questi lavori si sommano la messa in sicurezza della viabilità interessata da dissesto idrogeologico per 300 mila euro. "Ad oggi – afferma il sindaco Lattuca – viviamo in attesa: tuttavia, grazie allo stanziamento dei primi 3,5 milioni di euro riusciremo a saldare il conto dando avvio, entro fine autunno, ad altri i interventi di messa in sicurezza della viabilità".

Dal coordinatore cesenate territoriale di Fratelli d’Italia Luca Lucarelli arriva intanto una bordata diretta al sindaco, ennesimo botta e risposta della estenuante controversia. "Le risorse sono in arrivo, come promesso. Il ’gufo rosso’ Lattuca dovrebbe tacere e ringraziare il Governo Meloni – afferma Lucarelli –. Agli interventi urgenti procedono i comuni poi rimborsati dal Governo. Lattuca non ha alcun merito. Gli consigliamo di leggere le parole del generale Figliuolo: smontano ogni sua elucubrazione sui fondi. E poi si sforzi di chiudere nel cassetto la sua arroganza e saccenza per far spazio a un pizzico di umiltà: nelle sue uscite quotidiane nemmeno una parola di ringraziamento verso il Governo,che in tre mesi ha trovato 4,5 miliardi di euro e ha avviato rimborsi e ricostruzione a tempi record, ma che soprattutto sta rimediando ai danni del Pd".