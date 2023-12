Lattuca relatore a Bruxelles: "Servizi per tutti i bimbi"

Il sindaco Enzo Lattuca è stato in questi giorni a Bruxelles come membro del Comitato europeo delle Regioni, l’assemblea dei rappresentanti locali dei paesi membri dell’Unione europea. Lattuca, all’interno della Commissione Sedec (la Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura) è stato relatore di un parere che ha l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale dei bambini, attraverso l’attuazione della Garanzia europea per l’infanzia a livello locale.

"Investire nei primi anni di vita - commenta Lattuca - è cruciale. Dati recenti di Unicef rivelano un aumento preoccupante della povertà infantile, soprattutto nei paesi ricchi, con impatti significativi sui bambini. L’Europa negli ultimi anni ha iniziato a cambiare le sue politiche, a partire dal Pilastro europeo dei diritti sociali. È stato fatto tanto, dalla strategia europea per i diritti dei bambini fino alla Garanzia Infanzia (Child Guarantee), che si articola in quattro target (minori in contesti vulnerabili; minori con disabilità; minori con background migratorio o appartenenti a minoranze etniche; minori fuori dalla famiglia, ad esempio in strutture residenziali) e cinque aree di intervento: servizi di cura per la prima infanzia; servizi educativi e attività scolastiche; alimentazione sana e adeguata; condizioni abitative dignitose e assistenza sanitaria".

"Tuttavia quanto fatto - prosegue Lattuca - se rimane scritto nei piani ma non trova concretezza sui territori, non basta. Per questo bisogna accelerare: a quasi due anni dalla scadenza originaria di consegna dei Piani e ad alcuni mesi dalla conclusione della terza fase di sperimentazione della Garanzia Infanzia, alcuni Stati non hanno ancora consegnato i loro piani contro la povertà infantile e altri non hanno ancora iniziato a implementarli. L’implementazione locale è cruciale per garantire servizi come educazione, assistenza sanitaria e mensa scolastica. Questi servizi devono essere accessibili a tutti i bambini, indipendentemente dal reddito familiare.Investire nell’infanzia è un investimento nel futuro".