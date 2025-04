Lattuca scende in campo: "Partite del Cesena rovinate da arbitri e Var"

Nell’armadio del sindaco Enzo Lattuca, oltre alla fascia tricolore, c’è la maglia bianconera. Il primo cittadino di Cesena, presenza fissa all’Orogel Stadium in occasione delle gare del Cavalluccio, domenica, poco dopo aver incassato la sconfitta 1-2 ad opera della Juve Stabia, si è sfogato sui social network con un commento da tifoso verace: "Anche oggi a Cesena uno stadio fantastico. Anche oggi purtroppo lo spettacolo sportivo è stato rovinato da una direzione arbitrale scandalosa. A quanto pare oggi la squadra avversaria poteva aggrapparsi impunemente alle nostre maglie e, in area di rigore, era possibile stoppare la palla coi bicipiti. Il Var dopo aver sbagliato tutto nelle ultime due partite in casa, oggi evidentemente non funzionava. Andiamo avanti e nonostante tutto...Forza Cesena!".

Il commento ha diviso gli animi, non soltanto per quel che riguarda le tifoserie, perché se da una parte c’è chi ha sorriso e condiviso lo sfogo, altri hanno contestato l’opportunità di un intervento di questo genere da un rappresentante delle istituzioni.

Sindaco Lattuca, riscriverebbe quel massaggio?

"Lo rivendico, evitando però di costruire un ‘caso’ su quanto ho postato, con l’adrenalina ancora in corpo poco dopo la conclusione del match. Ho parlato da tifoso, come ritengo legittimo fare. E ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno".

C’è chi da arbitro ha detto di essersi sentito offeso.

"Non degeneriamo. Il calcio per noi appassionati è un gioco, una parentesi piacevole da altri impegni della vita. Se non si esagerano i toni, così come è legittimo criticare un calciatore, allo stesso modo si è liberi di contestare una decisione arbitrale".

Il Cesena meritava di più?

"Abbiamo perso, un nostro difensore ha fatto autogol e un centrocampista ha perso malamente un pallone. Partiamo da qui. Però aggiungo che nelle ultime partite il Var è stato monodirezionale contro di noi".

Il Var…

"Il modo in cui viene a utilizzato in Italia è più unico che raro. Nei casi riguardanti il Cesena, pareva di essere nel campo delle analisi della polizia scientifica… Se guardi solo un frammento di immagine, rischi di perdere di vista il resto dell’azione".

Dunque?

"Domenica meritavamo un rigore. Nel dirlo sorrido, perché è chiaro che il punto non è questo. Nelle mie pagine social il 99% degli interventi riguarda le cariche che copro. Mi sono solo concesso una battuta".

Era intervenuto in maniera molto netta anche in occasione dell’incontro organizzato dal Centro Coordinamento Club, sulle questioni inerenti l’obbligo della fidelity card per la trasferta a Brescia.

"Lì non parlava il tifoso, ma l’amministratore. La premessa è doverosa: il Ministero dell’Interno e chi lo rappresenta non dovrebbe essere coinvolto in questioni legate al calcio. Purtroppo però il contesto italiano attuale non lo consente. E dunque chi si occupa di sicurezza, allo stadio deve esserci eccome, anche con l’utilizzo di ingenti risorse".

Sul caso specifico cosa dice?

"Intanto che nel 99% delle situazioni i nostri tifosi fanno parlare soltanto bene. L’Orogel Stadium Dino Manuzzi è un luogo dove chiunque va e si gode appieno lo spettacolo. Reso possibile anche dal popolo bianconero. Sono intervenuto, perché ho notato confusione".

Di che genere?

"Le tifoserie di Cesena e Brescia sono storicamente gemellate: semplicemente, chi ha preso la decisione di porre limitazioni a mio avviso ha sbagliato la sua valutazione".

Cosa serviva fare? "Siamo rappresentanti delle istituzioni, anche noi sbagliamo e quando lo facciamo torniamo sui nostri passi. Citare rischi di ordine pubblico in Brescia-Cesena significava negare l’evidenza e questo è controproducente. Le istituzioni non possono rischiare di perdere credibilità".