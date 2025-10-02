Lattuca testimonial di Macfrut: "Nessuna ombra sull’edizione 2026"

Il nuovo modello di gestione di Cesena Fiera (e di Macfrut) ha preso forma a Madrid, dove il neopresidente Patrizio Neri, il direttore Luigi Bianchi e i principali collaboratori dell’ente fieristico hanno visitato Fruit Attraction, la principale fiera ortofrutticola d’Europa. Significativa la presenza del sindaco Enzo Lattuca. Una rassicurazione implicita dell’azionista di riferimento per il futuro di Macfrut dopo la burrasca delle dimissioni anticipate di Renzo Piraccini, presidente da undici anni e quattro mandati. "Tra gli operatori incontrati tra gli stand – dice Lattuca – ho raccolto grande fiducia e impegno per la prossima edizione di Macfrut. Grande accoglienza per il presidente Neri. Nessun dubbio sul ruolo della nostra fiera. Nessuno pensa a un indebolimento e ogni forma di rischio di concorrenza sleale da parte di Parma è stata sventata ed esclusa. Il capitolo è chiuso". Quindi si volta pagina rispetto all’era precedente. "E’ emersa la richiesta di un nuovo rapporto, la voglia di contare e di essere ascoltati – prosegue Lattuca – La risposta è la ricostituzione del comitato Macfrut come luogo di interlocuzione e di condivisione".

La premessa del sindaco di Cesena è sempre, diplomaticamente, il riconoscimento dei meriti e dei risultati della gestione Piraccini, che ha fatto crescere Macfrut e ha intrapreso con decisione la via dell’internazionalizzazione. "Ma è finita l’era di un uomo solo al comando – sintetizza Lattuca – Anche quando chi guida è capace e illuminato come Piraccini, non si vede tutto". Il sindaco riassume le suggestioni raccolte tra gli operatori: bene l’internazionalizzazione, Africa sì ma non solo, occorre guardare a 360° su tutti i mercati. L’identità di Macfrut resta un punto fermo. Così come la sua valenza strategica per la Romagna e per tutta la filiera ortofrutticola. "Proprio la Spagna, che ha chiuso altre fiere per rafforzare Madrid, ci insegna – prosegue Lattuca – che la concorrenza nella stessa area è deleteria. E da Madrid, che punta al 90% sul prodotto, portiamo a casa la lezione che Macfrut deve continuare a rappresentare un punto di riferimento di tutta la filiera, continuando a curare gli aspetti scientifici e tecnologici".

Se il futuro di Macfrut non è in discussione, ancora aperto è il destino della governance della Fiera. Neri ha chiarito che la sua disponibilità è piena fino alla scadenza del mandato (maggio 2026), dopo occorre pensare ad altri. Sul punto Lattuca ostenta tranquillità: "Ringrazio Neri che si è reso disponibile con grande responsabilità a concludere il mandato. Il futuro lo vedremo". La fisionomia del prossimo presidente resterà quella di un manager esperto del settore, come chiedeva Piraccini? "Sono cambiati metodo e quadro: ci saranno un presidente e un amministratore delegato. Non tutte le responsabilità nelle mani della stessa persona. E già il presidente Neri intende attribuire singole deleghe ai membri del Cda. Da una parte suddivisione dei compiti, dall’altra ascolto delle richieste degli operatori e coinvolgimento nel riconoscimento che la fiera è un bene comune".

Emanuele Chesi