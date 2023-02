L’aula didattica Monty Banks si sposta alla Malatestiana

Una nuova sede per l’aula didattica Monty Banks. Il servizio, che dal 2007 offre percorsi formativi e creativi dedicati ai giovani della città, amplia, estende e aggiorna la propria offerta culturale, didattica e aggregativa. Ideato e coordinato dal Progetto Giovani del Comune di Cesena, Monty Banks ha sviluppato in questi anni oltre 250 progetti, con una particolare attenzione al linguaggio audiovisivo e alla comunicazione, coinvolgendo attivamente più di 6 mila giovani, decine di associazioni e più della metà delle le scuole secondarie del territorio. Resta invariata la vocazione del progetto, attualizzando il proprio obiettivo di amplificatore della voce giovanile. Il primo cambiamento è concreto e parte dalla sede stessa: dall’area di Porta Santi, la sede si sposta nei locali della Biblioteca Malatestiana, in uno spazio adibito a luogo di lavoro e approfondimento, scambio e confronto, con a disposizione un parco rinnovato di strumenti tecnologici.

"Con l’obiettivo di favorire e rafforzare l’incontro tra differenti linguaggi artistici e i ragazzi e le ragazze cesenati – commenta l’assessore ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – l’aula didattica Monty Banks si rivolge a un amplio target di giovanissimi della nostra città che qui trovano tutti gli strumenti per approfondire la propria conoscenza delle arti del cinema, della fotografia, del fumetto e dell’illustrazione. Dalla seconda settimana di marzo, per l’intero biennio 2023-2024, l’aula didattica sarà operativa per tre giorni a settimana. Al suo interno saranno attivati corsi, accolti ragazzi e ragazze che necessitano di mentoring per i propri progetti personali e artistici, offerto uno spazio per chi intende sperimentare nuove modalità espressive. Auguriamo dunque al Progetto Giovani e all’Associazione culturale Barbablu un buon lavoro e di proseguire mantenendo sempre alta l’asticella della qualità, vero e proprio pilastro della centralità della proposta didattica attiva a Cesena da oltre quindici anni".

Arriveranno nove borse di studio e borse lavoro, che daranno la giusta energia a quanti svilupperanno progetti capaci di raccontare il punto di vista di ragazzi e ragazze sulla quotidianità. Nei prossimi mesi, anche attraverso mostre, poster e fotografie, tutta la città scoprirà la bellezza e la profondità di sguardo dei giovani. Info su www.montybanks.it oppure le pagine social Istagram “montybankscesena” e Facebook “Monty Banks Aula Didattica”.