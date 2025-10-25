Laura Bartolomeo talento doppio: dopo la scarpa anche il tacco

A Villa Torlonia è stata premiata Laura Bartolomeo di Avezzano, vincitrice del concorso internazionale per giovani stilisti "Un Talento per la scarpa" promosso da Sammauroindustria con il sostegno di Romagna Banca e Confindustria Romagna e giunto alla 25ª edizione. Si è imposta sul tema "Back to creativity". Nel corso dell’evento premiati i nove segnalati con un podio tutto al femminile per la piazza d’onore di Federica Peternelj di Chieti e il terzo di Michela Maldini di Cesena. Nel corso della serata è stato svelato il nome del vincitore di "Un Talento per il Tacco", dedicato al tacco d’alta moda, aggiudicato dalla vincitrice del "Talento per la scarpa" Laura Bartolomeo. Il riconoscimento è promosso da CBR Tacstile, socio di Sammauroindustria, azienda del distretto della scarpa specializzata nel tacco d’alta moda. All’evento sono intervenuti Francesca Lucchi consigliera regionale, il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi, il presidente e il direttore di Sammauroindustria Daniele Gasperini e Miro Gori, e il Presidente del Cercal Marco Piazzi. I lavori premiati e segnalati sono esposti nel Foyer del Teatro a Villa Torlonia, insieme ai manifesti dei 25 anni del concorso, a cura di Maria Cristina Savani.

e.p.