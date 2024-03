"L’Ausl unica ha fallito, ripensare la sanità"

Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico sul tema "Sanità, quali prospettive per Forlì e il territorio?" domani alle ore 18.30 presso la Sala Randi, in Municipio con accesso da via delle Torri 13 a Forlì. "Si tratterà in particolare la situazione critica generata dalla riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza regionale, per gettare le basi di un modello che superi il fiasco dei Cau – spiega una nota del partito. L’evento sarà introdotto e moderato da Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che farà una panoramica sulle iniziative del partito per migliorare l’offerta sanitaria per i cittadini di Forlì e del territorio, penalizzati dalla riorganizzazione dell’Ausl voluta dalla Regione". Interverranno Alberto Zaccaroni, già direttore del reparto di Chirurgia endocrina di Ausl Romagna e responsabile Cimo Fesmed Ausl Romagna; Germano Pestelli, medico fisiatra e cooperante internazionale; Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena; Silvia Lombardi, dott.ssa magistrale in scienze infermieristiche; Luca Pestelli, presidente di Forlifarma - Farmacie Comunali Forlì e Luca Bartolini, già vicepresidente della Commissione Sanità della Regione. "L’Ausl unica ha fallito la sua mission, dobbiamo ripensare il modello della sanità territoriale. E dobbiamo farlo ascoltando i cittadini" sottolinea Bartolini.