L’auto sbanda e si cappotta: grave 32enne

Uno spaventoso quanto spettacolare incidente stradale, accaduto nella tarda serata di domenica in via Campone Sala, ha tenuto col fiato sospeso molti automobilisti e portato in prognosi riservata un automobilista le cui condizioni sono gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Erano da poco trascorse le 23, quando sulla strada è transitato ad alta velocità sopra il ponte del Pisciatello, un uomo di 32 anni residente a Gambettola, al volante di una Volkswagen Golf, che viaggiava da Sala in direzione del mulino di Villalta. Stando ad una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe iniziato una manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva e stava viaggiando nella medesima direzione; quando si è accorto dell’arrivo di un’altra autovettura in direzione opposta, ha fatto un tentativo per rientrare nella sua corsia, ma a quel punto ha perso il controllo della Golf, che ha centrato la recinzione di una casa e due lampioni della pubblica illuminazione, per poi terminare la corsa in un terreno agricolo. Fra i testimoni oculari c’è Matteo Cantoni, presidente del quartiere Bagnarola: "L’automobilista andava veramente forte, tant’è che una volta arrivato sul ponte era talmente veloce che la vettura ha fatto il salto, per poi uscire di strada rovinosamente, capottandosi". Sul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza del 118 e una squadra di Vigili del fuoco che ha provveduto ad aprire le lamiere contorte della Volkswagen per estrarre il 32enne, che è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale "Bufalini" di Cesena, dove gli sono state riscontrate varie ferite alla testa e al corpo. L’automobilista è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

g.m.