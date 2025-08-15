L’autovelox è gia a rischio. Non è ancora in funzione ma si parla di spegnimento

L’autovelox che il Comune di Cesena ha appena installato sulla via Cervese, che secondo l’assessore Luca Ferrini dovrebbe entrare in funzione tra una decina di giorni, rischia di avere vita molto breve: ieri l’associazione di consumatori Codacons ha diffuso un comunicato nel quale spiega che c’è la prospettiva di spegnimento per tutti gli autovelox alla data del prossimo 18 ottobre. Questo perché il Decreto Infrastrutture prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vari un decreto attuativo entro il 19 agosto avviando il censimento delle apparecchiature da parte degli enti proprietari (comuni, province, regioni) che entro due mesi dovranno inviare al Mit la localizzazione, il modello e i dati tecnici di ogni apparecchio, inclusi conformità, approvazione e omologazione. Proprio quest’ultimo punto rischia di far saltare tutto: gli autovelox attuali sono autorizzati, ma non omologati, e anche quello di Cesena non fa eccezione, come ha ammesso lo stesso assessore Luca Ferrini.

Quindi c’è il rischio che il 18 ottobre tutti gli autovelox debbano essere spenti. A meno che qualcuno non inventi un pateracchio per superare questo intreccio di norme che potrebbe creare gravi problemi per la sicurezza degli utenti della strada e le casse degli enti proprietari.

A questo proposito Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione al sindaco con diversi quesiti, evidenziando in particolare la "netta distinzione tra ‘approvazione’, rilasciata in fase di immissione sul mercato, e ‘omologazione’, indispensabile per certificare la correttezza e legalità del funzionamento dello strumento, come richiesto dall’art. 142 del Codice della Strada. Di qui una serie di interrogativi, tra questi se l’autovelox sia già operativo o quando se ne preveda la messa in funzione, se il dispositivo in oggetto risulti omologato, quali siano le motivazioni che hanno indotto a installare l’autovelox in quel determinato punto di via Cervese, posizionandolo, tra l’altro, in un punto molto decentrato rispetto alla corsia di rilevazione e con i cartelli di segnalazione che potrebbero facilmente essere nascosti dalla vegetazione incolta".

