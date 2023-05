L’autrice per bambini Elisa Mazzoli tra i finalisti di ‘Nati per leggere’

Nuova candidatura al premio nazionale ‘Nati per leggere’ per Elisa Mazzoli (nella foto). La pluripremiata e vulcanica autrice per bambini di Cesenatico è tra i finalisti con il suo ‘Naso nasino’, illustrato da Cristina Petit ed edito da Pulce di Santarcangelo, nella categoria 6-18 mesi della sezione ‘Nascere con i libri’. Si tratta di un libro cartonato per i piccolissimi che richiama appunto il tenero gioco del ‘naso nasino’: quel leggero sfregare di nasi che si fa con l’adulto come coccola. "Per la felice coesistenza di esperienza sensoriale, cognitiva e affettiva nelle forme proprie della lettura dialogica. Un invito all’interazione con il libro stesso attraverso il gioco dell’accostamento del naso ai musi di animali vivacemente raffigurati. L’alternanza tra fotografie e illustrazioni favorisce la lettura esplorativa e il testo in semplici rime baciate rimanda all’oralità della tenerezza", è la motivazione della giuria di questa 14° edizione. Mazzoli aveva già ricevuto nel 2018, con il ‘Viaggio di Piedino’ il premio ‘Nati per leggere’, il concorso che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia. Quest’anno sono state 173 le candidature pervenute, a conferma di un’editoria viva e con proposte editoriali di sempre maggiore qualità.

Elisa Mazzoli, classe 1973, collabora con varie case editrici ed è specializzata in incontri di narrazione per i bambini, docenti, genitori e operatori del settore dell’infanzia, che svolge in tutta Italia. A Cesenatico ha curato per molto tempo la sezione didattica del Museo della Marineria. Nel 2021 il suo libro ‘50 storie per stare insieme alle storie’ era tra le opere finaliste del ‘Premio Strega ragazze e ragazzi’.

Francesca Siroli